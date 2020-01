FC Utrecht ontsnapt in zinderende verlenging aan bekerdebacle tegen FC Eindhoven

Door Tim Reedijk



Jean-Christophe Bahebeck vierde het feestje ingetogen, nadat hij ver in de verlenging FC Utrecht voorbij FC Eindhoven schoot (1-2). Logisch na zo’n moeizame slijtageslag tegen een middenmoter in de Keuken Kampioen Divisie. Bahebeck was na Kristoffer Peterson de tweede invaller die beslissend was.



De naam van Peterson klonk al vóór de rust vanuit het vak met de 475 meegereisde fans van FC Utrecht. Peterson is een oude bekende, stond al eens drie jaar onder contract bij FC Utrecht en leefde helemaal op bij Heracles Almelo, wat hem een weinig succesvolle transfer naar Swansea City én een uitverkiezing voor het Zweedse elftal opleverde. De 25-jarige aanvaller arriveerde maandag na een bliksemtransfer in Utrecht en was zodoende direct speelgerechtigd voor het duel gisteren met FC Eindhoven.

Hij was het in de tweede helft die FC Utrecht terug in de wedstrijd bracht. Apathisch was het wat de Domstedelingen in de eerste helft lieten zien, zeker met de ambities die de club heeft in het bekertoernooi. Vanaf de dag dat voor FC Utrecht het KNVB-bekertoernooi van start ging, op het kunstgrasveld van de amateurs van Excelsior’31, ging het al voorzichtig over 19 april 2020. De dag van de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. Zie de verscheidenheid in winnaars in de afgelopen jaren: ja, tussen dat rijtje namen moest die FC Utrecht snel weer eens komen te staan.

Mark van der Maarel in duel met Jarno Janssen.

Zoet

Die uitgesproken bekerambities verbleekten totaal bij wat FC Utrecht in de eerste helft liet zien. De thuisploeg, de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie met zes punten minder dan Jong FC Utrecht, was gevaarlijker en kwam zelfs op voorsprong. Doelman Jeroen Zoet liet zich verrassen in de korte hoek door Samy Bourard, die toch bepaald niet in kansrijke positie was om te scoren. Zo blijft de naam Zoet over de tong gaan op een vervelende manier. Tegen PEC Zwolle zag hij er niet goed uit bij het doelpunt van Kenneth Paal; bij het doelpunt van Bourard moest die korte hoek voor de PSV-huurling zijn. Tot groot vermaak van de maar matig aanwezige FC Eindhoven-fans.



En dus voelde John van den Brom zich genoodzaakt om Peterson na rust te brengen, waarschijnlijk vroeger dan de trainer zelf aanvankelijk in gedachten had. Peterson speelde het afgelopen jaar weinig bij Swansea, maar was volgens de staf fit en klaar om in te vallen. Meteen na rust greep FC Utrecht aan de hand van Peterson voor het eerst in de wedstrijd het initiatief, met de voor hem kenmerkende acties naar binnen. Het gaf FC Utrecht wat kleur op de wangen in de steeds dikker wordende mist van het Jan Louwers Stadion.

FC Eindhoven had zijn handen vol aan Kristoffer Peterson.

Sterker nog, met een individuele actie leverde hij de aanzet voor de gelijkmaker van Issah Abass, die speelde op de plek van de net weer fitte Adrián Dalmau die het ritme van drie wedstrijden in een acht dagen nog wordt bespaard. Abass scoorde ook al in alle vorige rondes van de KNVB-beker, tegen Excelsior’31 (1-4) en FC Groningen (0-1) als invaller. Een tweede doelpunt van de Ghanees werd wegens buitenspel afgekeurd. Aan de hand van Peterson herpakte FC Utrecht het initiatief, terwijl FC Eindhoven gokte op de spaarzame uitbraken.



In de slotfase leek de thuisploeg ervandoor te gaan met de zege, maar Moses Makasi raakte de lat. Verlenging moest uitsluitsel brengen. Van den Brom bracht Bahebeck, en met succes. Hij voorkwam in de 112de minuut een bekerafgang in Eindhoven met een intikker.



De ontsnapping was compleet toen de imposante gelegenheidsspits Mawouna Avenor namens de thuisploeg nog de lat raakte, een handsbal in het strafschopgebied van FC Utrecht over het hoofd werd gezien én de Eindhovenaren vreemd balverlies van Zoet in de slotminuut niet afstraften.