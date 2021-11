FC Utrecht op jacht naar eerherstel tegen Heracles na flater bij Cambuur

Europa vergaapt zich aan ‘recordbre­ker’ Sébastien Haller: ‘Droom bij Ajax duurt maar voort’

Ajax blijft maar winnen in de Champions League. Na de zege bij Besiktas staat de teller op vijf overwinningen en klotsen de miljoenen in de Johan Cruijff Arena tegen de plinten. Lijken de Amsterdammers langzaam maar zeker te wennen aan de zegetocht in de Champions League, in de landen om ons heen stijgt de bewondering met de week. Vooral de doelpuntenexplosie van Sébastien Haller haalt in heel Europa de ‘headlines'.

25 november