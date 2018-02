FC Utrecht pakt derde zege op rij bij zwak Roda JC, De Jong evenaart record

Door Ard Schouten



De zege tegen het armetierige Roda JC kwam moeilijker tot stand dan de uitslag doet vermoeden, maar was wel meer dan verdiend. Vooral omdat er in het Parkstad Limburg Stadion maar één ploeg was die wilde en vooral durfde te voetballen, en dat was niet de thuisploeg.

De tactiek die trainer Robert Molenaar voor zijn Roda JC had uitgedokterd was ingegeven door slechts één woord; angst. Hij posteerde vijf man in zijn defensie. En dan krijg je wat er vaak gebeurt als spelers dat niet gewend zijn. Iedereen kijkt naar iedereen bij de opbouw en de rest van de ploeg gaat mee achteruit lopen.



Utrecht, dat wist dat de Limburgers een bus zouden parkeren, vond al rap een gat in de defensie van de thuisploeg. Dankzij Mateusz Klich die met een heerlijk balletje Sander van Streek bediende, die met een lobje Hidde Jurjus verschalkte. Waar heel Roda twijfelde of de inzet achter dat lijn was - dat was-ie - was arbiter Lindhout resoluut: 0-1. Het noopte Roda enigszins uit zijn schulp te kruipen, maar heel machtig zag het er allemaal niet uit wat de thuisploeg - vechtend tegen degradatie - liet zien.



Volley

Utrecht op zijn beurt hanteerde een veels te laag tempo om het kwaliteitsverschil nog voor rust uit te bouwen. Na rust was het wel rap raak. Met verdediger Mark van der Maarel die met een snoeiharde volley de 0-2 op het scorebord zette. Met Van de Streek's tweede was het eenzijdige duel na 63 minuten definitief beslist, al deed Roda nog wel éénmaal iets terug via Jorn Vancamp. Een hoogstandje van Zakaria Labyad zette de Utrechtse teller op vier (1-4).

Dus kan de winnende trainer Jean-Paul de Jong - na vier remises en drie zeges - op recordjacht tegen FC Twente, dat zondag in Galgenwaard de volgende tegenstander is. Met minimaal een punt heeft De Jong Du Chatinier definitief uit de recordboeken.