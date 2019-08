FC Utrecht poetst bittere nasmaak van Europees debacle weg in Den Haag

FC Utrecht heeft na de blamage in Bosnië en Herzegovina wél een goede start in de eredivisie weten te maken. Na een ruime achterstand (2-0) won de ploeg van John van den Brom toch nog overtuigend bij ADO Den Haag: 2-4.

Jensen gepasseerd

Nog voor de wedstrijd was FC Utrecht talk of the town in Den Haag. Natuurlijk door de vroege uitschakeling in de tweede voorronde van de Europa League tegen Zrinjski Mostar van afgelopen donderdag, maar vooral omdat Van den Brom gisteren aan David Jensen duidelijk maakte dat hij dit seizoen geen eerste keeper meer is.

Daarom stond de 21-jarige Maarten Paes in het doel bij FC Utrecht, die overigens een prima indruk achterliet. Aan de twee doelpunten van ADO Den Haag in het eerste halfuur kon hij niets doen. Aaron Meijers schoot een vrije trap knap binnen, vier minuten kopte Erik Falkenburg de bal achter Paes. Even leek voor FC Utrecht een rampstart van het seizoen op de loer te liggen, de ploeg die alom wordt getipt als de eredivisieverrassing dit jaar.

Sterke Kerk

FC Utrecht toonde ook zijn potentie door de wedstrijd bij een moeilijke stand volledig om te draaien. Dat had de ploeg vooral te danken aan Gyrano Kerk. Donderdag nog matig in Bosnië, vandaag een plaag voor de Haagse defensie. De man die in de thuiswedstrijd tegen Zrinjski al een wereldgoal maakte schoot zijn ploeg in amper tien minuten naast ADO. Het eerste doelpunt kwam op de naam van keeper Robert Zwinkels die de bal van Kerk via de lat tegen zijn rug aankreeg.

Een niet goede, maar wel vermakelijke eerste helft kreeg een vergelijkbaar vervolg in het tweede bedrijf. Daar toonde FC Utrecht zich efficiënt. Aanvoerder Willem Janssen deed wat hij vorig seizoen ook al vaak deed als centrale verdediger: scoren. Emil Bergström verlengde een bal met zijn hoofd en Janssen klopte Zwinkels. De 36-jarige doelman zat even later mis toen invaller Nick Venema op aangeven van uitblinker Kerk de 2-4 binnenschoof. Een uitstekend resultaat van FC Utrecht dat het nodig had na de klap in Bosnië.

