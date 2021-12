FC Utrecht redt in blessuretijd punt tegen Twente, maar crisis is nog niet bezworen

Het was niet veel meer dan een doekje voor het bloeden, de late gelijkmaker van FC Utrecht tegen tien man van FC Twente (1-1). De crisis is nog allerminst bezworen, na twee remises die volgden op de pijnlijke bekeruitschakeling.

Door Tim Reedijk



Clichématiger kan bijna niet, maar toch voelden de woorden van aanvoerder Willem Janssen na de troosteloze bekeruitschakeling bij NAC Breda best logisch. Hoe je een crisis bezweert? Door twee keer te winnen, zo vlak voor de winterstop. Nou, in die missie heeft Utrecht gefaald. De uitwedstrijd bij Fortuna eindigde (onnodig) in 2-2, vanavond pakte Utrecht ternauwernood nog een punt tegen Twente.

De fout van Mike van der Hoorn die de 0-1 van oudgediende Ricky van Wolfswinkel inleidde, kon je wel scharen onder de Wet van Murphy. In een team met weinig zelfvertrouwen waar veel individuele fouten worden gemaakt, bleef Van der Hoorn sterk overeind. Tot vanavond. Hij wachtte te lang met zijn terugspeelbal, Van Wolfswinkel ontfutselde de bal en klopte doelman Maarten Paes.

Utrecht bleef beter, maar had – en dat herkennen we van de laatste weken – moeite om de door Twente opgetrokken muur te breken. Oók na de onterechte rode kaart vroeg in de tweede helft van Michal Sadílek. Dat gebrek aan creativiteit, vermogen om kansen te creëren en ze vervolgens te verzilveren, breekt Utrecht inmiddels al een hele poos op. Uiteindelijk was het uitgerekend Mimoun Mahi, die nog grote kansen miste in Sittard, die ver in blessuretijd de verdiende gelijkmaker achter doelman Lars Unnerstall kopte.

Hoe moeten we dit gelijkspel inschatten? Trainer René Hake zal allerminst tevreden zijn over de resultaten. Hij kreeg toch al de wind van voren de laatste weken door in de laatste acht wedstrijden (inclusief bekertoernooi) maar één keer te winnen, door een eigen doelpunt ver in blessuretijd van Mats Knoester van Heracles Almelo. Het aanwezige journaille kreeg vroeg in de tweede helft, bij een achterstand van Utrecht, al de boodschap dat het stadion op slot zou gaan vanwege signalen dat supporters zich rondom Galgenwaard zouden gaan melden. Om maar aan te geven: deze crisis is serieus.

Hake zal zelf ook beseffen dat de opbrengst van de laatste weken zeer mager is, terwijl hij ook weet dat hij ergens deze winter wel om tafel komt te zitten met technisch directeur Jordy Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren. Hake loopt komende zomer uit zijn contract en pakweg twee maanden geleden leek een nieuwe verbintenis een logische vervolgstap. Maar hoe kijken de technische beleidsbepalers nu tegen de situatie aan? Gaan zij mee in het gemor of niet?

Hake heeft een heel aardig jaar gedraaid, loodste de club uit moeilijke positie naar de play-offsfinale en draaide een goede voorbereiding en had een dito seizoenstart. Maar het verval is wel érg groot geweest de laatste weken. Nadat Utrecht een tijdlang keurig rond plek vierde speelde, hebben behalve de top-drie ook clubs als Twente, Vitesse en AZ een gat geslagen met de ambitieuze Utrechters. Met de huidige zevende plek zijn de ambities, beter presteren dan vorig seizoen, nog niet verkeken. Dat er vanavond niet werd verloren, helpt ook wel. Maar de uitgangspositie is beduidend minder dan pakweg twee maanden geleden. Dat zal de nodige overpeinzingen geven aan het kerstdiner.

