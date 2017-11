FC Utrecht roept imposante reeks Excelsior een halt toe

Droogstand

De Belgische spits van Nigeriaanse zette niet alleen zijn ploeg op een voorsprong, maar verloste zichzelf ook van een wekenlange droogstand. Het kwam hem tegen Ajax op een plek op de bank te staan, maar omdat Zakaria Labyad geschorst was, mocht de spits weer opdraven.



Na rust ging Utrecht - dat voor de pauze recht had op een penalty maar die niet kreeg na een handsbal van Stanley Elbers - nadrukkelijk op zoek naar een riantere voorsprong. Dat resulteerde in een schitterende 2-0 van de voet van Yassin Ayoub. Waar zijn vrije trappen weinig succes hadden, joeg de 23-jarige aanvallende middenvelder een afstandschoot heerlijk de kruising in. Het betekende het begin van het einde voor de bezoekers., die de afgelopen drie uitduels hadden gewonnen (AZ, ADO, Twente). Het was Willem Janssen die de marge op drie bracht. De Utrechtse kapitein profiteerde uit een corner prima van de ruimte die hij kreeg van de Excelsior-defensie. Invaller Zakaria Azzouzi deed vlak voor tijd nog iets terug, maar die goal was er slechts eentje voor de statistieken.