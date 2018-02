FC Utrecht slaat slag in subtopper tegen PEC Zwolle

Utrecht oogde fris en gretig en deed dat wat het zo vaak naliet de laatste tijd: kansen verzilveren. Met eerst Gyrano Kerk die prima voorbereidend werk van Sander van de Streek omzette in de 1-0 en vervolgens Zakaria Labyad die scherp was bij een rebound. Zwolle stelde daar, op een grote kans van Ryan Thomas na, weinig tegenover.



Na rust was het ook Utrecht dat de klok sloeg, maar Diederik Boer - en Utrechts gebrek aan scherpte (Yassin Ayoub, Mateusz Klich, Zakaria Labyad, Giovanni Troupée) - voorkwamen dat de thuisploeg verder afstand nam. En Boer ranselde ook een snoeiharde kopbal van Ramon Leeuwin uit zijn doel. Zwolle maakte in blessuretijd nog wel de 2-1, vanaf de stip (Mustafa Saymak), maar genoeg was het allemaal niet voor de ploeg van John van 't Schip.



Persoonlijk record

Beide trefzekere Utrecht-aanvallers tekenden met hun goals voor een persoonlijk record. Kerk maakte zijn vierde, en dat is er eentje meer dan afgelopen seizoen. Labyad prikte goal negen binnen. En daarmee overtrof hij na in 23 duels zijn meeste trefzekere eredivisiejaar: in 2014-15 scoorde hij in 29 duels achtmaal in het shirt van Vitesse.



Ook Jean-Paul de Jong nadert een mooie evenaring van een record. Ook in duel zes onder zijn bewind bleef Utrecht ongeslagen. Alleen Ton du Chatinier deed het als Utrecht-coach beter in zijn wittebroodweken in stadion Galgenwaard. De Jong kan in het uitduel met Roda JC op gelijke hoogte komen met Du Chatinier.