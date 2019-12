FC Utrecht-spits Dalmau mag hopen op rentree in 2019

Zondag speelt FC Utrecht tegen Heracles Almelo en dat is tegenwoordig ook een beetje de wedstrijd die in het teken staat van de spitsendeal van afgelopen zomer tussen beide clubs over Dalmau en Cyriel Dessers. Heracles heeft op basis van het eerste halfjaar de beste keuze gemaakt nu de 25-jarige Dessers eredivisietopscorer is met elf doelpunten.



Na een moeizaam eerste halfjaar met veel blessureleed is Dalmau op de weg terug. Deze week trainde hij twee keer volledig mee. Van den Brom dacht in eerste instantie dat hij de spits pas in 2020 weer had kunnen gebruiken, maar hij is nu positief gestemd over een kleine rol voor de 25-jarige Dalmau in de slotweek van het voetbaljaar 2019, met het uitduel bij FC Groningen in de KNVB-beker op de rol en de afsluiter van de eerste seizoenshelft thuis tegen Feyenoord.



,,Dat we iedereen op het trainingsveld hebben, geeft een heerlijk gevoel”, aldus Van den Brom. ,,Positief is dat Adrian er fit uit ziet, daar hebben we lang op moeten wachten. Hij heeft twee keer meegetraind en heeft geen angst. Zondag gaat hij niet mee, dat is te snel. Misschien kan het toch nog dit jaar. Dat zal moeten blijken en heeft met veel andere dingen te maken. We zijn wel voorzichtig. Het heeft ook geen zin om hem de laatste week de vernieling in te helpen. Dat is altijd een afweging.”