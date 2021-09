FC Utrecht spreekt misdragende fans toe: ‘Bier is om op te drinken, niet om te gooien’

,,Al met al was het een hectische avond”, aldus een woordvoerder van FC Utrecht. ,,Er is tijdens de wedstrijd al ingegrepen op de tribunes om het gooien op het veld tegen te gaan. We kijken, net als bij andere wedstrijden en volgens het protocol, met behulp van videobeelden van de wedstrijd of er strafbare feiten kunnen worden geconstateerd. In dat geval treden we, ook net als anders, uiteraard op. Zoals ook door onze stadionspeaker benadrukt: bier is om op te drinken, niet om te gooien. En daar staan wij volledig achter.”