FC Utrecht stelt Hake definitief aan als hoofdtrainer

Hake en zijn zaakwaarnemer spraken vanmiddag met de technische beleidsbepalers van FC Utrecht. In dat gesprek gingen alle signalen op groen voor een definitieve aanstelling van Hake als hoofdtrainer van FC Utrecht. De komende dagen worden alle formaliteiten afgerond en zet Hake, als alles rondkomt, zijn handtekening onder een opgewaardeerd contract. Daarmee is de intentie dus dat Hake langer trainer blijft dan het restant van het seizoen.

Hake tekende in mei 2019 een driejarig contract als trainer van Jong FC Utrecht, waarmee hij dus nog beschikt over een doorlopend contract. Toen Van den Brom en zijn assistent Dennis Haar halverwege de eerste seizoenshelft naar Racing Genk vertrokken, werd Hake als interim-trainer voor de groep gezet tegen Ajax. Daarna kreeg hij het vertrouwen tot de winterstop. De club is tevreden over de trainer, die als gedisciplineerd en een persoonlijkheid wordt gezien. De leiding zag terug dat Hake meer energie in de ploeg kreeg en dat de magere resultaten niet altijd een afspiegeling waren van het spelbeeld. Zeker in de vele topwedstrijden die Hake voor zijn kiezen kreeg, stond FC Utrecht zijn mannetje. Bovendien spraken meerdere kopstukken binnen de selectie uit graag met de trainer door te willen.