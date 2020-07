FC Utrecht strikt T-Mobile als nieuwe hoofdsponsor én presenteert jubileumshirt

Barça betaalt 800 miljoen in vijf jaar, FC Miskoop is er niks bij

9:06 Sjoerd Mossou schrijft in zijn column over FC Barcelona. ,,De kille werkelijkheid wil dat het een club in verval is. Binnenkort wordt waarschijnlijk weer de volgende trainer ontslagen. De selectie is grondig verouderd, geld om te renoveren ontbreekt.”