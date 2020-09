FC Utrecht strikt transfervrij Frans toptalent Sylla

Video Begeerde Gyrano Kerk koerst af op vertrek bij FC Utrecht

12:48 Het wordt een hels karwei voor FC Utrecht om Gyrano Kerk te behouden. De 24-jarige aanvaller heeft opties in bijna alle toplanden in Europa en wil zelf ook graag de stap maken als een mooie kans zich voordoet. Hellas Verona is een belangrijke gegadigde, maar FC Utrecht laat Kerk alleen gaan bij een stevig bod.