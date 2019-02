‘FC Utrecht-supporter’ Damen steelt punt voor Excelsior

Daarvoor had Excelsior opvallend veel balbezit in Utrecht. Vanaf minuut 1 had de ploeg van trainer Adrie Poldervaart het gevoel dat er best eens wat te halen viel. Tot de slotfase kwam Excelsior nooit onder langdurige druk te staan. De vlam kwam pas in de pan in Galgenwaard toen heel FC Utrecht in het laatste kwartier een penalty claimde na vermeend hands. Serdar Gözübüyük en in navolging de videoscheidsrechter zagen er niets in.



Daarna was het wachten op de 1-0 die er maar niet kwam. Van de Streek kwam dus nog het dichtste bij, maar uitgerekend Damen voorkwam een zege van FC Utrecht. Zo hield Excelsior stand en is dat nog steeds de enige eredivisieploeg van de 29 die Advocaat trof die ‘De Kleine Generaal’ nooit verslagen heeft als trainer.