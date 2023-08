FC Utrecht tergt zijn publiek: nederlaag na slaapverwekkend optreden tegen Heerenveen

Met de handen in de zij staart hij na afloop uitgeblust richting de tribunes, Tasos Douvikas. Na een wedstrijd tegen SC Heerenveen, voor de alom begeerde spits misschien wel zijn laatste als FC Utrecht-speler, is het chagrijn ondubbelzinnig zichtbaar op zijn gelaat.

En wat wil je ook na een voor hem en zijn elftal zo’n teleurstellend optreden tegen de Friese club. Na de 0-2 nederlaag, is de staart van de eredivisie voorlopig het domein voor die als altijd ambitievolle club van Galgenwaard. ,,Wij gaan Europa in”, schampert de Bunnik Side op dat moment.

Extra stucwerk

Vermaak, performance, entertainment. Woorden van deze strekking vielen in de voorbereiding geregeld bij FC Utrecht. Eenvoudigweg omdat trainer Michael Silberbauer dit seizoen meer wil dan, zoals nagenoeg elk seizoen toch wel het geval is, zesde of zevende worden. Met name de uitvoering is, vindt hij, rijp voor wat extra stucwerk. Vooral daar ligt de focus op vertelt de Deen, afgelopen winterstop begonnen als hoofdtrainer in Utrecht.

Als het duel met SC Heerenveen deze zondag echter één ding duidelijk maakt is dat je zo’n ambitie niet zomaar verwezenlijk hebt, zelfs niet met bijna een elftal vol aan nieuwe spelers. Misschien juist wel niet vanwege de komst van zoveel nieuwelingen. Dat zal later dit seizoen gaan blijken.

Wat vaststaat: een periode in de tweede helft daargelaten, waarin FC Utrecht z’n tegenstander even in de tang heeft en via Hidde ter Avest, Douvikas (lat) en Souffian El Karouani een aantal maal dicht bij de openingstreffer is, oogt de ploeg van Silberbauer tegen SC Heerenveen veelal te mak. Te tam.

Maouran Azarkan heeft het lastig, Mats Seuntjens kan weinig van zijn klasse laten zien. En ook Toornstra is vooralsnog niet de voetballer die hij ooit was bij, met name Feyenoord.

Geen bruikbare bal voor Douvikas

Veelzeggend: in de gehele eerste helft, waarin verdediger Modibo Sagnan al vroeg naar de kant moet, krijgt Douvikas niet eenmaal een bruikbare bal van een van zijn ploeggenoten. Het gevaar van FC Utrecht blijft na bijna 45 saaie minuten beperkt tot schoten van Toornstra en Can Bodzodan (vrije trap-variant), die kort voor rust nog wat vermaak bieden in de bijna uitverkochte Galgenwaard, waar de Friezen voor de pauze overigens ook niets laten zien.

In die zin mag SC Heerenveen de gelukkigste noemen in de wedstrijd, waarin die club uiteindelijk met 0-2 wint dankzij doelpunten van Osama Sahraoui en invaller Daniel Karlsbakk in blessuretijd. Maar de hoofdprijs qua amusement zal ook dat elftal vandaag niet krijgen.

FC Utrecht komt twintig minuten voor tijd op achterstand. Heerenveen-aanvaller Sahraoui wurmt zich door de defensie van de thuisploeg heen en schiet via de binnenkant van de paal raak. Utrecht moet aan de bak om een tweede nederlaag op rij te voorkomen.

