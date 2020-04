FC Utrecht tussen hoop en vrees: wordt de club Europees ‘gedupeerd’?

Maar FC Utrecht heeft een wedstrijd minder gespeeld én een beter doelsaldo dan nummer vijf Willem II, toch? Dat klopt. The Times schreef vandaag dat de UEFA voor dit soort gevallen een punten-per-wedstrijd-systeem wil: wie pakt gemiddeld de meeste punten per wedstrijd? Mocht dat systeem uitgewerkt worden, wint Willem II het van FC Utrecht. De Tilburgers namen middels de normaal toch bescheiden trainer Adrie Koster al een voorschot op een Europees ticket. ,,Drie vierde van de competitie is gespeeld. We staan op een vijfde plek en dat is niet voor niets.”



En dan is er nog de bekerfinale. Feitelijk was FC Utrecht, behalve van een prijs, slechts één zege verwijderd van een plaats in de groepsfase van de Europa League. De vraag is überhaupt of die finale nog gespeeld wordt, dat zou dan in het volgende seizoen zijn, maar het lijkt onhaalbaar om Europees voetbal als inleg te hebben. Immers zijn de Europese toernooien normaliter al vóór 1 september - de datum tot wanneer er zeker niet wordt gevoetbald in Nederland - begonnen. Anderzijds, wat is nog zeker in corona-tijden?