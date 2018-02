FC Utrecht verder met Rico Strieder

Door Ard Schouten



Strieder, 2,5 jaar terug met Erik ten Hag meegekomen van Bayern München II, is blij met de duidelijkheid. Hij was al een tijdje in gesprek met Utrecht, maar wilde pas definitief kiezen voor een langere toekomst als hij helemaal was hersteld van kruisbandletsel. ,,Dit voelt heel goed. Ik ben Utrecht erg dankbaar dat ik mijn debuut als profvoetballer mocht maken. Ik heb het als een warm signaal ervaren dat de club de optie in mijn contract lichtte toen ik zwaar geblesseerd was.’’

Dat Ten Hag inmiddels naar Ajax is vertrokken, was geen reden voor twijfel om bij te tekenen, zegt de middenvelder. ,,Nee, ik ben ook Ten Hag dankbaar voor het vertrouwen in mij. Maar er lopen bij Utrecht ook andere mensen rond die het in me zien zitten. Het is normaal in de voetballerij dat trainers gaan, iedereen moet zijn eigen weg kiezen. Onder Ten Hag is een mooi proces gestart, ik heb er geloof in dat we Utrecht onder Jean-Paul de Jong verder uit kunnen bouwen. ’’