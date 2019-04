FC Utrecht verlengt aflopend contract talentvolle Nijhuis

Van de Beek is tevreden: ‘We hebben het goed gedaan’

0:20 Donny van de Beek is tevreden over het spel van Ajax tegen Juventus. De middenvelder had een belangrijk aandeel in het gelijkspel tegen de koploper van de Serie A en kijkt tevreden terug op de wedstrijd. ,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld en er veel energie ingelegd.”