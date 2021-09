FC Utrecht verliest voor het eerst dit seizoen en laat kans op koppositie liggen

Door Marijn Abbenhuijs



Voor FC Utrecht was het uitduel met FC Twente een kans om te laten zien dat het dit seizoen écht een goede kans maakt om bovenin de eredivisie mee te blijven doen. Met oog op het aanstaande programma lonkte voor de ploeg van trainer René Hake een lange periode in de top-3 van de ranglijst. Bij winst kon Utrecht bovendien tenminste voor eventjes koploper worden.

En het vertrouwen daarin was ook groot. De resultaten tot nu toe gaven daar aanleiding toe en bovendien staat er een sterke, brede selectie. Maar tegen FC Twente bleek dat elftal wel wat creativiteit te missen om tegen een taai team als dat van trainer Ron Jans veel kansen te creëren.



In Enschede was de wedstrijd levendig en regelmatig enigszins verhit, maar veel uitgespeelde mogelijkheden waren er voor beide teams niet. FC Twente was goed georganiseerd en speelde met venijn. Zoals het ook tegen Ajax had gespeeld, in de enige wedstrijd tot nu toe waaraan het een punt had overgehouden.

FC Utrecht wist er geen raad mee en werd grote gedeeltes van de wedstrijd teruggedrongen op eigen helft. Eigenlijk vond alleen de Griekse spits Tasos Douvikas in een flits een manier om de thuisploeg serieus aan het wankelen te brengen. Hij kreeg in een kleine ruimte de bal, draaide handig weg en schoot hard op de lat.



Toen de Utrechters in de tweede helft de wedstrijd meer in handen leken te krijgen, leverde dat niets op. Vooral omdat de aanvallen meestal strandden bij rechtsbuiten Moussa Sylla. Hij kreeg regelmatig de ruimte om een goede voorzet te geven, maar bereikte daarmee nooit een medespeler.

Dat invaller Mimoun Mahi nog wèl een grote kans kreeg, was te danken aan een fout bij FC Twente. Na een snelle omschakeling schoot Mahi alleen slecht, waardoor Twente-keeper Lars Unnerstall makkelijk kon redden.



Die misser leidde een slotfase in waarin de thuisploeg meer aanspraak maakte op de overwinning dan FC Utrecht. En die zege kreeg de ploeg van Ron Jans ook. Wederom door een knap schot van Robin Pröpper. De linksbenige verdediger, afgelopen zomer overgekomen van Heracles, had in de vorige thuiswedstrijd tegen Ajax ook al met een laat doelpunt voor een goed resultaat gezorgd. Nu schoot hij vanaf de zijkant van het strafschopgebied prachtig in de verre hoek.

Door die treffer en verloor FC Utrecht voor het eerst dit seizoen. De ploeg van René Hake lijkt daardoor weer even ‘gewoon’ subtopper te zijn. Koploper wordt het voorlopig niet. Ook niet voor eventjes.

