FC Utrecht weet weer wat winnen is dankzij trefzekere Ramselaar

FC Utrecht was namelijk hard op weg om voor de vierde wedstrijd op rij niet tot scoren te komen. Gyrano Kerk worstelde opnieuw met zichzelf, maar zijn vooractie voorafgaand aan het doelpunt van Ramselaar was dik in orde. De invaller schoot de bevrijdende 0-1 tien minuten voor tijd achter Sergio Padt. Dat gebeurde in een fase, of beter gezegd een helft, waarin FC Groningen meer aandrong dan de bezoekers. Doelman Maarten Paes redde bijvoorbeeld heel fraai op een schot van Groninger Deyovaisio Zeefuik.



FC Utrecht was in het eerste bedrijf wat sterker, een helft waarin het tempo laag was en het spel slordig. En dan met name van FC Groningen, dat niet de indruk wekte dat het zich graag wilde herstellen van de nederlaag bij Fortuna Sittard vorige week. Simon Gustafson (oog in oog met Padt) en Kerk (bal van de lijn) verzuimden FC Groningen in de eerste helft al een tik uit te delen. Dus moest invaller Ramselaar dat maar doen, na 357 doelpuntloze minuten van zijn club.