FC Utrecht wil Galgenwaard snel in eigen beheer hebben

In de huidige situatie betaalt FC Utrecht per seizoen 1,4 miljoen euro voor het pakket huurovereenkomsten met Stadion Galgenwaard, maar bijvoorbeeld ook de fanshop en catering.

Volgens Van Seumeren zit de complexiteit in het feit dat je het stadion niet ‘los’ koopt. ,,Ook de kantoren en de parkeerplekken rondom het stadion spelen er een rol in. Dat zijn de dure componenten”, vertelt de ondernemer, die na ongeveer twee maanden praten met Spelt vooralsnog niet meer dan goede hoop heeft dat het plan rond komt. Als beide partijen het eens worden over de aankoopprijs, hoopt Van Seumeren op een deal in ‘twee of drie maanden als het allemaal meezit’.