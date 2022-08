FC Utrecht wil racistische fans straffen, bomgooier na duel met Ajax aangehouden

Van Nistel­rooij over mogelijk vertrek Gakpo: ‘Het is de vraag of je nu nog een vervanger kunt halen’

Nog altijd is onduidelijk of Cody Gakpo vertrekt of blijft bij PSV. De aanvaller blonk uit tegen Excelsior met twee assists én een doelpunt (1-6). Na afloop kreeg hij vragen over zijn toekomst. ,,Ik kan er nog niks over zeggen, maar meerdere clubs hebben interesse.” Trainer Ruud van Nistelrooij is niet blij met de situatie.

17:14