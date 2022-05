FC Utrecht winkelt bij Feyenoord en Ajax, koopoptie op Ramon Hendriks

Hendriks speelt sinds 2017 voor Feyenoord. De linksbenige verdediger speelde eerder voor amateurclub ASWH in zijn geboorteplaats Hendrik-Ido-Ambacht en voor FC Dordrecht. Hij voetbalde ook op huurbasis voor NAC Breda en maakte dit seizoen in elf officiële duels minuten voor Feyenoord. Zijn contract in de Kuip loopt tot medio 2025 door.

Hendriks wordt bij FC Utrecht aanwinst nummer zeven van deze zomer. Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Joshua Rawlins (Perth Glory), Nick Viergever (Greuther Fürth), Rocco Robert Shein (FC Flora Tallinn) en Calvin Raatsie (Ajax) gingen hem al voor. Met name in de defensie moest technisch directeur Jordy Zuidam dringend op zoek naar versterking door het voetbalpensioen van Willem Janssen en de zware blessure van Tommy St. Jago.

Raatsie tekent driejarig contract

Rocco Robert Shein

Behalve Hendriks speelt ook Rocco Robert Shein (18) komend jaar in de A-selectie van FC Utrecht. De club heeft de koopoptie in zijn contract gelicht. De nummer zeven van de eredivisie huurde de Est de afgelopen maanden van FC Flora Tallinn en is overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. De middenvelder speelde zijn wedstrijden voornamelijk voor Jong Utrecht, maar debuteerde eind april ook voor het eerste tegen NEC, toen hij zelfs een basisplaats kreeg. Later speelde hij in de play-offs tegen Vitesse ook nog vijftig minuten mee. Intern is men al langer zeer gecharmeerd van Shein, die ook is opgeroepen voor het nationale team van Estland. Shein tekent een contract tot de zomer van 2025 in de Domstad.