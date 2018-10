FC Utrecht wint van Willem II dankzij late goal van Janssen

Door Tim Reedijk



Willem II begon beter aan de wedstrijd en dat er voor rust nog niet gescoord was in het Koning Willem II Stadion was een klein wonder. Fran Sol, Pol Llonch, Daniel Crowley, Donis Avdijaj, Damil Dankerlui, allemaal kregen ze voor rust grote kansen om te scoren. Aan de andere kant kopte Willem Janssen op de paal na een prima voorzet van Oussama Tannane en was Nicolas Gavory dichtbij met een vrije trap.