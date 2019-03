FC Utrecht wint wéér niet in eigen huis

Wel kreeg de ploeg van Advocaat de beste kansen, in de eerste helft vooral via Sander van de Streek, de man die eigenlijk altijd voor gevaar (en de openingstreffers) zorgt bij FC Utrecht. In de tweede minuut was hij al dichtbij en dat leek de opmars voor een leuke strijd tussen de twee subtoppers, maar dat werd het allesbehalve. Ook omdat FC Groningen geen vuist kon maken en bijvoorbeeld Kaj Sierhuis op een eiland liep. FC Utrecht drong in het tweede bedrijf meer aan, maar doortastend werd ze zelden. Invaller Boussaid was met zijn eerste actie gevaarlijker dan de rest van het elftal in de tweede helft: zijn schot vloog maar nipt voorlangs. Sergio Padt redde even later op een kopbal van Michiel Kramer. En zomaar had FC Groningen er nog met een gestolen overwinning vandoor kunnen gaan uit dode spelmomenten. FC Utrecht ontsnapte.



Meer dan 0-0 zat er dus niet in, waarbij het minuutje applaus voor de overleden FC Utrecht-supporter Jeroen de Wit (22) eigenlijk het meest indrukwekkende moment werd van anderhalf uur eredivisievoetbal. Zijn familie keek vanaf de Bunnikside toe hoe FC Utrecht wederom in eigen huis op puntverlies stuitte. De laatste thuisoverwinning dateert van 9 december, al staat FC Utrecht met het oog op de play-offs nog op een veilige zesde plek op vijf punten van FC Groningen. Bovendien is de ploeg al vijf duels ongeslagen. En FC Groningen, het team van Danny Buijs, houdt ook met dit puntje nog een uitstekend gemiddelde aan over dit kalenderjaar.