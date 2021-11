FC Utrecht worstelt zich in slotfase alsnog langs Heracles Almelo

Door Tim Reedijk



Twee nederlagen op rij in uitwedstrijden bij Cambuur en Vitesse (beiden 2-1) waren voor trainer René Hake genoeg reden om zijn elftal op de schop te gooien. Hij koos voor Simon Gustafson (terug na een blessure) en Remco Balk als flankspelers in plaats van Othmane Boussaid en Moussa Sylla. Mike van der Hoorn keerde terug in het centrum van de defensie na zijn hersenschudding en naast hem kreeg Mark van der Maarel de voorkeur boven Willem Janssen. Ook Adam Maher keerde terug na een schorsing.

Utrecht pakte dit seizoen volop punten in Stadion Galgenwaard, maar wel met publiek. En Heracles was bepaald niet naar Utrecht afgereisd om te voetballen. Dat resulteerde dus automatisch in een dreigender Utrecht, dat de laatste weken zoekende is naar de vorm van de eerste weken en daar vandaag meer van liet zien dan in de verloren uitwedstrijden.

Zeldzame misser Simon Gustafson

Dat had ver in de eerste helft tot een voorsprong moeten leiden, ware het niet dat Gustafson de toegekende strafschop na een overtreding op Balk verprutste. Blaswich pakte zijn inzet en dat betekende dat de Zweed voor het eerst een strafschop miste namens FC Utrecht. Zijn voorgaande vijftien penalty’s in de competitie waren raak. De laatste keer dat Gustafson een strafschop miste was op 18 augustus 2017, toen hij namens Roda JC op de paal schoot.

Volledig scherm Janis Blaswich stopt de strafschop van Simon Gustafson. © Pro Shots / Stefan Koops

Na een tamme eerste helft zette Utrecht in de tweede helft veel meer aan, en de man die de strafschop van Gustafson pakte, greep daarin een hofodrol. Met enkele knappe reddingen hield Blaswich zijn doel lange tijd schoon. Balk raakte de lat met een fraai schot en ook bijvoorbeeld Ramselaar had een grote kans op de openingstreffer. Zelfs Dalmau, die al maanden niet meer speelt, was een troef van Hake om toch nog tot de bevrijdende 1-0 te komen en die kwam er. Dalmau kopte tegen Mats Knoester aan en met veel meer geluk dan wijsheid zorgde dat moment ervoor dat Utrecht tóch drie punten overhield aan het duel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.