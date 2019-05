FC Utrecht zet reuzenstap naar finale play-offs na zege op Heracles

Door Nik Kok

Vlak voor het begin van de wedstrijd kreeg Utrecht een flinke domper te verwerken kreeg. Aanvoerder en play-offspecialist Willem Janssen was al geschorst voor dit duel, daar kwam de afwezigheid van Timo Letschert nog bij. Hij haakte vlak voor het begin van duel geblesseerd af. De voorstopper werd vervangen door de ervaren Mark van der Maarel die met Emil Bergström achterin het gelegenheidsduo vormde.



Ook zonder die defensieve zekerheid had Utrecht weinig te duchten van de ploeg die in de reguliere competitie vijf punten minder haalde. Beide ploegen begonnen aanvankelijk voorzichtig aan hun eerste play-offduel waar niet bepaald heel Almelo voor was uitgelopen. Utrecht stichtte gevaar met hun pijlsnelle aanvallers, maar kansen waren er voor de Heracles-aanvallers Adrian Dalmau en Brandley Kuwas. Zij zagen hun schoten van afstand gekeerd worden door doelman David Jensen.



Toch kwam Utrecht op voorsprong nadat Riechedly Bazoer in het strafschopgebied werd gehaakt door Alexander Merkel. Simon Gustafson schoot de penalty koel binnen. Nog geen vijf minuten later kon Cyriel Dessers, weer helemaal terug na lang blessureleed, een vrije trap van de Fransman Gavory simpel achter Heracles-doelman Blaswich koppen: 0-2.

De Belg verzilverde daarmee zijn nieuwe status als dé Utrecht-spits van het moment. Op die positie is het dit seizoen nogal schipperen geweest met achtereenvolgens de zelden fitte Fransman Jean-Christophe Bahebeck en de nog niet volrijpe jongeling Nick Venema (20), die zelden succesvol werden vervangen door winteraanwinst Michiel Kramer. Met zijn tweede doelpunt in de tweede wedstrijd waarin Dessers in de basis mocht beginnen, lijkt de Belgische spits een zekerheidje voor de rest van de play-offs.



Heracles drong in de tweede helft nog wel aan maar clubtopscorer Dalmau, toch goed voor negentien treffers in dit seizoen, werd zelden succesvol in stelling gebracht. Eenmaal schoot hij vanuit kansrijke positie voorlangs en een kopbal van de Spanjaard eindigde in de slotfase nog recht in de handen van Jensen.



De aankomend Utrecht-trainer John van den Brom zag het allemaal tevreden aan op de tribune. Hij was gisteren samen met de eveneens nieuwe assistent Dennis Haar aanwezig in Almelo om zijn nieuwe ploeg aan het werk te zien en moet straks wellicht al rekening houden met vroege Europese wedstrijden in het nieuwe seizoen.