FC Utrecht zonder Elia naar Arnhem

FC Utrecht keek tegen Groningen na 21 minuten al tegen een achterstand van 2-0 aan. Na 35 minuten viel Eljero Elia, die dit seizoen twee keer scoorde, ook nog eens uit bij de Domstedelingen. Uiteindelijk voorkwam Gynaro Kerk diep in de blessuretijd een nederlaag voor de ploeg van Hake. Het betekende wel al weer het negende gelijkspel in vijftien wedstrijden.

,,We gaan ieder duel voor de winst. Dat dit negen keer resulteert in een gelijkspel, dat is teveel”, zegt Hake, wiens ploeg al 14 punten minder heeft dan Vitesse, dat de traditionele top 3 in de Eredivisie op de voet volgt. ,,Maar ik denk dat er zeker mogelijkheden voor ons zijn. Bepaalde spelers bij Vitesse doen wat minder als ze de bal niet hebben. Wij moeten zorgen dat we dan in die zones een overtal kunnen creëren”, aldus Hake.