FC Utrect wint in Waalwijk dankzij extreem late penalty

Na een dominante eerste helft van FC Utrecht kantelde het spelbeeld, uit bij RKC, na rust. De 1-1 die tot ver in blessuretijd op het scorebord stond, was wel terecht. Totdat scheidsrechter Sander van Eijk de bal op de stip legde en Sander van de Streek de 1-2 voor zijn rekening nam.

Door Tim Reedijk



FC Utrecht startte, in tegenstelling tot vorige week tegen FC Emmen, sterk met direct een schot op de paal van Adam Maher. Een blauwdruk voor de eerste helft, waarin FC Utrecht dominant en goed speelde en via Mimoun Mahi – terug in de basiself ten koste van Othmane Boussaid – op voorsprong kwam. Hij had er voor rust nog wel een kunnen maken; FC Utrecht deed zichzelf sowieso tekort door maar met 0-1 te gaan rusten.

Opvallend was hoe het spelbeeld na de pauze draaide. RKC Waalwijk nam het initiatief over en kwam vrij snel via Richard van der Venne langszij. Hij botste hard toen hij de 1-1 achter doelman Eric Oelschlägel kopte en kon zodoende zijn gelijkmaker niet vieren. Niettemin was het een beloning voor een sterke fase van RKC na rust, waarin de Waalwijkers ook zomaar op voorsprong hadden kunnen komen.

Het verval aan Utrechtse kant was groot, te groot. En dat in een wedstrijd waarin de ploeg een ander gezicht moest laten zien na de zeperd tegen FC Emmen (0-1) vorige week. In de eerste helft lukte dat heel behoorlijk, maar in het tweede bedrijf was het opnieuw een laagvlieger die de Utrechters voetballend de wil oplegde. In de absolute slotfase kwam er alsnog een fase waarin FC Utrecht de controle nam in een uiterste poging om alsnog de drie punten mee te nemen, onder meer met een invalbeurt van Jong Utrecht-spits Jeredy Hilterman.

De overwinning leek er voor FC Utrecht niet meer te komen, en terecht, totdat scheidsrechter Sander van Eijk de bal op de stip legde na een overtreding op Gyrano Kerk. Sander van de Streek benutte de strafschop en Van Eijk floot direct erna af. Belangrijke punten voor de Utrechters in de strijd om de play-offs, zoveel is duidelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.