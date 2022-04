FC Volendam kan zich ook opmaken voor promotiefeest, Feyenoord-huurling redt NAC

Keuken Kampioen DivisieFC Volendam is bijna terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won ook de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (3-1) en kreeg zo de tweede plaats, die recht geeft op promotie, nog steviger in handen. Later op de dag won NAC Breda met dank aan een Feyenoord-huurling.

Volendam voetbalde in het seizoen 2008-2009 voor het laatst op het hoogste niveau. De club speelt komende vrijdag een uitduel met FC Den Bosch.



Koploper FC Emmen verzekerde zich vrijdag al van een terugkeer naar de eredivisie. Volendam verdedigt in de laatste drie competitieduels een voorsprong van 7 punten op het als derde geklasseerde FC Eindhoven. ADO Den Haag kan op 6 punten van Volendam komen als het Jong PSV verslaat. Dat duel werd vorige maand gestaakt vanwege een stroomstoring in het stadion van ADO. Jong PSV leidde op dat moment met 1-0.

Mühren vijzelt totaal op

Christian Rasmussen opende de score voor Jong Ajax. De Deen kreeg de bal met enig geluk voor zijn voeten. Naci Ünüvar gleed uit, maar bracht Rasmussen toch nog in schietpositie. Volendam kwam in de 27e minuut op gelijke hoogte door een benutte strafschop van topscorer Robert Mühren. Gaetano Oristanio maakte in de openingsfase van de tweede helft het tweede doelpunt van Volendam. Mühren besliste het duel in de 74ste minuut met zijn tweede treffer van de wedstrijd. De spits voerde zijn totaal dit seizoen op naar 27 doelpunten.

Jong Ajax speelde ruim een helft met tien man. Verdediger Enric Llansana kreeg in de 41ste minuut een rode kaart. Bij de Amsterdammers ontbrak Mohamed Ihattaren. Hij zit vermoedelijk in de selectie van de hoofdmacht van Ajax voor de bekerfinale tegen PSV.

Bannis goud waard voor NAC

Naoufal Bannis hielp NAC Breda later op de avond aan een zwaarbevochten uitzege op Almere City geholpen. De huurling van Feyenoord maakte in de 97ste minuut het winnende doelpunt (1-2). Scheidsrechter Rob Dieperink floot meteen af.

NAC kreeg de achtste plaats van de Keuken Kampioen Divisie steviger in handen. Die positie geeft aan het einde van de reguliere competitie recht op deelname aan de play-offs voor een plaats in de Eredivisie. Almere City slaagde er niet om Roda JC in de vierde periode te passeren. De club uit Kerkrade heeft nu een voorsprong van 2 punten op Almere.

Odysseus Velanas hielp NAC in de 47ste minuut aan een voorsprong. Hij kopte raak na een voorzet van Yassine Azzagari. Almere City kwam in de 61ste minuut op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Dione Malone. De verdediger van NAC verlengde een kopbal van Bram van Vlerken tot achter zijn doelman Nick Olij.

Almere City ging in het laatste half uur op jacht naar een tweede treffer. Maar NAC bleef met veel moeite overeind en scoorde in de allerlaatste seconde van de wedstrijd.

