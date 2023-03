FC Volendam-voorzitter Jan Smit haalt uit: ‘Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid en ophitsing’

Voetbalpod­cast | ‘AZ legde knap de kwetsbare plekken van Lazio bloot’

AZ boekte een knappe overwinning in Rome op Lazio en daarmee lijkt Nederland bijna zeker van twee Champions League-plekken in 2024. Verder in de AD Voetbalpodcast: de hand van Wout Weghorst op het Anfield-embleem, onrust aan de Dijk en Feyenoord en Ajax onder hoogspanning in titelstrijd. Etienne Verhoeff neemt alles onderwerpen door met Sjoerd Mossou.