FC Welkom Terug: van Wilfried Bony tot Mohamed Ihattaren, deze spelers keren terug in de eredivisie

Brian Brobbey, Mohamed Ihattaren, Jorrit Hendrix en Philippe Sandler hoopten allemaal een glansrijke carrière in het buitenland op te gaan bouwen, maar die plannen gaan in elk geval tijdelijk de koelkast in. Ajax haalde de eerste twee terug naar de eredivisie, Feyenoord de laatste twee. Sandler wordt op korte termijn gepresenteerd.

Brobbey kwam al na een half jaar terug bij Ajax nadat zijn avontuur bij Red Bull Leipzig nog geen daverend succes was. De negentienjarige spits moest bij Ajax Sébastien Haller, die met Ivoorkust naar het toernooi om de Afrika Cup vertrok, tijdelijk vervangen en deed dat uitstekend met drie goals in twee wedstrijden (tegen FC Utrecht en PSV). Tegen PSV liep hij echter een gescheurde binnenband op, waardoor hij voorlopig aan de kant zit. De veelbesproken Ihattaren werd ook door Ajax terug naar de eredivisie gehaald nadat het negentienjarige talent in augustus vorig jaar PSV verruilde voor Juventus. Een verhuurperiode bij Sampdoria werd een complete mislukking en biedt Ajax hem de kans, al sluit hij eerst aan bij Jong Ajax.

Hendrix en Sandler hebben respectievelijk een verleden bij PSV en Ajax (jeugd), maar gaan nu beiden aan de slag bij Feyenoord. Hendrix wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Spartak Moskou, dat hem in januari 2021 voor een half miljoen euro overnam van PSV. Sandler verruilde PEC Zwolle in de zomer van 2018 voor Manchester City, maar verder dan een League Cup-duel en een FA Cup-duel kwam de 24-jarige verdediger niet onder Pep Guardiola. Na verhuurperiodes bij Anderlecht en Troyes is Sandler terug in de eredivisie.

Sandler krijgt in de achterhoede van FC Welkom Terug gezelschap van Justin Hoogma (Heracles Almelo), Maikel van der Werff (PEC Zwolle) en Joshua Brenet (FC Twente). De pas 23-jarige Hoogma vertrok in 2017 van Heracles Almelo naar Hoffenheim. Daar bleef de teller steken op twee Bundesliga-wedstrijden, één bekerwedstrijd, twee Europa League-wedstrijden en een fraai Champions League-affiche tegen Manchester City. Daarna volgden verhuurperiodes bij Sankt-Pauli, FC Utrecht en Greuther Fürth, maar mede door een blessure kwam hij bij laatstgenoemde ook niet verder dan drie Bundesliga-duels. Nu is hij terug in Almelo.

De 27-jarige Brenet, tweevoudig Oranje-international, komt eveneens over van Hoffenheim, dat hem in 2018 voor 3,5 miljoen euro oppikte bij PSV. Nadat hij tussentijds al bij Vitesse speelde, kiest hij nu voor Enschede. Van der Werff, de afgelopen jaren met onder anderen Jaap Stam actief bij Cincinnati FC, is terug bij de club die hij in 2015 inruilde voor Vitesse: PEC Zwolle. Doelman Michael Verrips, die vorig jaar bij FC Emmen keepte en dit seizoen door Fortuna Sittard wordt gehuurd van Sheffield United, stuurt de vier verdedigers aan.

Het middenveld met Ihattaren en Hendrix wordt aangevuld door Younes Namli. Hij speelde eerder 72 wedstrijden voor PEC Zwolle en 36 voor SC Heerenveen, maar na avonturen bij het Russische Krasnodar en Colorado Rapids verleidde Sparta Rotterdam hem tot een eredivisierentree.

De voorste linie wordt naast Brobbey gevormd door Wilfried Bony en Sydney van Hooijdonk. Bony werd in het seizoen 2012/2013 met 31 goals topscorer van de eredivisie van Vitesse, maar via Swansea City, Manchester City, Stoke City, Al-Arabi en Ittihad keert hij nu nota bene bij aartsrivaal NEC Nijmegen terug in Nederland. ,,Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters", zei de 33-jarige Ivoriaan daar zelf over. Van Hooijdonk is eveneens terug in Nederland, al gaf hij eerder nog aan daarover te twijfelen omdat hij in dat geval weer onder een vergrootglas zou komen te liggen. Het vergrootglas hangt in dat geval boven het Abe Lenstra Stadion, waar Van Hooijdonk zijn goals voor SC Heerenveen probeert te gaan maken.

Wissels

De basiself van FC Welkom Terug staat daarmee als een huis, maar er zijn nog veel meer spelers die een gooi deden naar een plekje in deze 1-4-3-3-formatie. Zo verleidde Fortuna Sittard Jordan Botaka (voorheen Excelsior) en Charlison Benschop (voorheen RKC Waalwijk, AZ, De Graafschap en FC Groningen) tot een rentree in Nederland, Cuco Martina (maakte eredivisieminuten voor RKC Waalwijk, FC Twente en Feyenoord) en Evert Linthorst (ex-VVV-Venlo) gaan aan de slag bij Go Ahead Eagles terwijl Anas Tahiri na zijn eerdere avontuur bij RKC Waalwijk nu bij SC Heerenveen speelt. PEC Zwolle huurt Djavan Anderson, die eerder voor SC Cambuur en AZ in de eredivisie speelde, voor de rest van het seizoen van Lazio en naast Namli hengelde Sparta Rotterdam ook Arno Verschueren (ex-NAC) en Joeri de Kamps (ex-NAC en SC Heerenveen) binnen. En dan zijn er ook nog spelers die wel eerder in Nederland speelden, maar nooit in de eredivisie. Melayro Bogarde, die door FC Groningen van Hoffenheim wordt gehuurd, en Go Ahead Eagles-doelman Nick Hengelman (Go Ahead Eagles) bijvoorbeeld.

