Feestje voor Steijn: VVV flikt het ook in Den Haag

Door Wietse Dijkstra



Toeval kun je de geweldige uitreeks van VVV niet meer noemen. De promovendus verloor dit seizoen alleen bij Heracles en toonde al eerder karakter door bij FC Groningen, Vitesse, Feyenoord en Heerenveen een achterstand in de slotfase goed te maken. Die wetenschap leek ADO vanavond te verlammen toen VVV na rust steeds meer begon aan te dringen.



ADO, dat via Bjørn Johnsen in de eerste helft op 1-0 was gekomen, raakte in de slotfase het spoor volledig bijster. Onder aanvoering van Tom Beugelsdijk hield de thuisploeg met hangen en wurgen nog lang stand, maar uitgerekend de rots in de branding verloor in de 86ste minuut het kopduel dat Opoku vrij voor Zwinkels bracht: 1-1.



ADO mocht nog van geluk spreken dat het nog een punt overhield aan het duel. Ralf Seuntjes had in blessuretijd de winnende op zijn schoen toen hij op aangeven van Romeo Castelen kon uithalen. De voormalig ADO-aanvaller - bij zijn entree luid toegezongen door de supporters op Midden-Noord- had zijn debuut voor VVV met een assist kunnen bekronen. Maar ADO-doelman Robert Zwinkels voorkwam met een reflex dat zijn ploeg verloor.