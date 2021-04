Feestweek voor Ajax? ‘Eerst maar eens winnen van FC Utrecht’

Willy van der Kuijlen (1946-2021), de Beste Vergeten Voetballer van Nederland

19 april Was er ooit een voetballer in de eredivisie met een mooiere wreeftrap? Met links én recht wel te verstaan. Rob van der Zanden, schrijver van de in 2007 verschenen Hard Gras-special ‘Willy is de beste’, haalt herinneringen op aan de speler die hij intens bewonderde.