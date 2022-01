Felice Albers vierde olympisch goud, vader Guido bracht Berghuis naar Ajax en zag drama De Boer op EK

De Klassieker Hoe frustra­ties Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax dreven

De snelle uitschakeling in het bekertoernooi was een tik voor Feyenoord, maar lang niet zo hevig als het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax. In aanloop naar de Klassieker van zondag een tweeluik over de aanvaller. Vandaag bezien vanuit Rotterdams perspectief.

17 december