Fer leidt Feyenoord op emotionele avond naar halve finale

Routinier Fer vertelde een paar dagen voor de dood van de materiaalman en voormalig speler van de club te worstelen met zijn emoties. Carlito, noemde hij ‘zijn maatje’. Toen Feyenoord vanavond voor de kwartfinale van het bekertoernooi in het Abe Lenstra Stadion het veld opstapte, droegen de spelers shirts met de tekst ‘Carlito, voor altijd in ons hart, Amigo’. De uitvaart van De Leeuw zal vrijdag in besloten kring plaatsvinden.



Trainer Dick Advocaat zag hoe stil zijn spelers waren in de uren voor de wedstrijd. Feyenoord reed al vroeg naar Friesland om in een hotel te rusten en te eten. ,,Het was heel erg stil en dat begreep ik goed’’, zei Advocaat. ,,Toch heb ik in aanloop naar de wedstrijd nog maar eens aangegeven waar het allemaal om ging. Dat voelde vreemd, maar ik heb gezegd nog twee duels tot de finale in de Kuip. Vooraf dacht ik wel: het kan twee kanten op.’’