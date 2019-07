Fer na acht jaar terug in oefenduel Feyenoord tegen Karslruher SC

Door Mikos Gouka



De middenvelder traint al bijna twee weken mee bij de club waar hij opgroeide in de hoop een contract af te dwingen. De Rotterdammers willen dat Fer bewijst dat zijn knieblessure geen belemmering meer vormt. Op het trainingsveld liet Fer al zien dat hij fitter is dan werd gedacht.



In een besloten oefenwedstrijd op het trainingscomplex 1908 liet trainer Jaap Stam slechts een paar spelers opdraven die serieus in aanmerking komen voor een basisplaats bij de competitiestart. Sven van Beek was aanvoerder, Ridgeciano Haps, Yassin Ayoub en Sam Larsson kregen eveneens een basisplaats.

In het doel stond wederom Nick Marsman, want Justin Bijlow beleeft een mislukte voorbereiding met een voetblessure. Jordy Wehrmann, Wouter Burger, Naoufal Bannis, Lutsharel Geertruida en Luis Sinisterra mochten eveneens opdraven.

Leroy Fer in het Feyenoord-shirt:

Haps zorgde al snel voor de 1-0 door een uithaal van afstand in de linkerbenedenhoek te laten ploffen. Fer verdween halverwege naar de kant, jeugdspeler Ramon Hendriks verving hem. Na ruim een uur mochten ook Haps, Ayoub, Wehrmann, Larsson, Sinisterra en Bannis naar de kant.

Stam bracht Hall, Bouchataoui, Hansson, Summerville, Touré en Azarkan. De trainer werkt na een roerige week rustig verder naar de start van de competitie. Stam zag tot zijn verbazing algemeen directeur Jan de Jong opeens verdwijnen en president-commissaris Toon van Bodegom zwart op wit verklaren dat er investeerders op weg zijn naar de Kuip. Of dat deze zomer allemaal nog iets oplevert voor Stam in de zin van echte versterkingen in plaats van alleen maar transfervrije spelers, is onduidelijk. De trainer weet in elk geval dat Nicolai Jørgensen nog minimaal vier tot zes weken niet beschikbaar is.