Fernando Ricksen (43) na slopende ziekte overleden

Door Nik Kok



Hij bracht de laatste maanden van zijn leven door in Schotland waar Ricksen, liggend in een bed, werd verzorgd in een hospice. Daar kwam hij terecht nadat hij bij één van de vele benefietavonden die supporters van Rangers voor hem organiseerden, was flauwgevallen. Bij Rangers groeide hij vooral na zijn actieve periode als voetballer uit tot een icoon. Vanuit Spanje bezochten zijn vrouw Veronika en zijn dochter Isabella hem regelmatig. Hij kon alleen nog communiceren via een spraakcomputer.

Dat hij aan de slopende ziekte leed, die hem uiteindelijk van het leven beroofde, maakte hij eigenlijk onverwacht publiek bekend. Want de redactie van De Wereld Draait Door wist in 2013 ook niet dat de voetballer, die die avond zijn biografie zou gaan presenteren, moeilijk uit zijn woorden kon komen. Dat kwam door de neurologische ziekte ALS. Een ziekte die uiteindelijk leidt tot verlamming van de ademhalingsspieren.

Volledig scherm 2005: Glasgow Rangers viert een goal van Fernando Ricksen. Vlnr Maurice Ross, Thomas Buffel en Barry Ferguson. © REUTERS

Feitelijk was Ricksen sinds die dag in 2013 bezig met een grootse afscheidstournee langs alle plekken in de voetbalwereld die hij zelf liefhad en andersom. Ook om de ziekte op de kaart te zetten. Zo wilde hij dat zelf. Er verschenen magazines, websites en er werden documentaires gemaakt.



Groots was meerdere keren het onthaal bij Rangers uit Glasgow, de club waar hij het langst speelde. Telkens waren er ontmoetingen met beroemdheden. Tot aan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Johan Cruijff en Sepp Blatter aan toe. Ricksen was altijd strijdbaar en zei over zijn ziekte: ,,Ooit zal iemand de eerste zijn die deze verschrikkelijke ziekte verslaat én overleeft. Laat ik die persoon dan maar zijn.” Dat werd hij niet.



Voor zijn ziekte was Limburger Ricksen een verdienstelijke rechtsback met vrolijke en minder vrolijke rafelranden en die volop profiteerde van zijn als voetballer vergaarde roem en rijkdom. Na een moeilijke jeugd opgeklommen uit de jeugdopleiding van Fortuna Sittard (en Roda JC), debuterend in het eerste elftal van die club aan de zijde van met onder anderen Mark van Bommel. Daarna weggekocht door het rijkere AZ van Dirk Scheringa dat niettemin net was gedegradeerd.

In Alkmaar werd Ricksen een onverzettelijke steunpilaar. Dat wekte de belangstelling van het Nederlands getinte Rangers van trainer Dick Advocaat, die hij later in zijn carrière nog vaker tegen zou komen. In Schotland beleefde Ricksen zijn beste periode als voetballer en werd hij op handen gedragen door zijn ijzersterke mentaliteit. Hij werd zelfs international en debuteerde onder bondscoach Louis van Gaal. Ricksen speelde tussen 2000 en 2003 louter kwalificatie- en vriendschappelijke wedstrijden voor Oranje. Hij had meer interlands kunnen spelen dan de twaalf die hij er uiteindelijk achter zijn naam wist te krijgen maar zijn wangedrag stak toen al de kop op.

Volledig scherm 2003: Nederland-Argentinië. Giovanni van Bronkhorst (links) wordt na de 1-0 achtervolgd door Fernando Ricksen. Rechts Michael Reiziger en Boudewijn Zenden (nummer 5). © ANP

Verslaving aan drank, cocaïne en vrouwen bracht hem in de felle schijnwerpers van de Britse roddelpers. De hachelijke situaties waarin hij verzeild raakte werden vet opgetekend in zijn explosieve biografie Vechtlust, geschreven door Vincent de Vries. Een leven overigens dat hij voortzette bij Zenit Sint-Petersburg in Rusland, de laatste buitenlandse profclub die hij diende.



Meerdere keren liet hij zich daarna opnemen in afkickklinieken. Terug in Nederland bij zijn eerste club Fortuna Sittard haalde hij in zijn laatste drie seizoenen nooit meer zijn gebruikelijke niveau. Een beginnende trainerscarrière werd in de kiem gesmoord door de ziekte die hem uiteindelijk ook fataal werd.

Volledig scherm Fernando Ricksen maakt in 2013 in DWDD bekend dat hij lijdt aan ALS. © -

Volledig scherm 2016: Cristiano Ronaldo kust Fernando Ricksen tijdens de uitreiking van de Gouden Bal. © RV

Volledig scherm Fernando Ricksen in 2007. © Pim Ras