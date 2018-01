Feyenoord aast op eerste zege in Klassieker sinds 2005

De ene club wil aansluiting houden met koploper PSV, de andere club hoopt juist aansluiting te vinden met de clubs die strijden om de landstitel. Voor zowel Ajax als Feyenoord staat in het onderlinge duel bij de hervatting van de eredivisie direct veel op het spel. De Klassieker in Amsterdam markeert ook het debuut van trainer Erik ten Hag op de bank bij Ajax.



De opvolger van de ontslagen Marcel Keizer heeft zijn nieuwe ploeg twee weken kunnen voorbereiden op de confrontatie met de regerend kampioen van Nederland. Ajax is de nummer twee van de eredivisie, met vijf punten achterstand op PSV. De koploper speelt zondag vanaf 16.45 uur in Almelo tegen Heracles. De Klassieker, die om 14.30 uur begint, is dan net afgelopen. De laatste competitiezege van Feyenoord op Ajax dateert van bijna zes jaar geleden, met een hattrick van John Guidetti in De Kuip (4-2).



Feyenoord kijkt bij de hervatting van het seizoen tegen een achterstand van veertien punten op PSV aan. De Rotterdammers speelden wel een wedstrijd minder. Woensdag staat het inhaalduel met FC Utrecht op het programm