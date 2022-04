Feyenoord balanceert op grens van waanzin en wijsheid: ‘Fans moeten door ons nóg enthousiaster worden’

wedstrijdverslag Niets lukt bij GA Eagles tegen Fortuna Sittard, strijd om play-offticket nog lang niet beslist

In een weekend waarin concurrenten zoals Heerenveen, Groningen en NEC verloren, verkwanselde Go Ahead Eagles zelf de kans op een betere uitgangspositie in de strijd om een play-offticket. Er klopte helemaal niets van in de uitbeurt tegen degradatiekandidaat Fortuna Sittard. De Limburgers waren niet groots, maar hadden aan een treffer van Zian Flemming voldoende om het machteloze GA Eagles te vloeren: 1-0.

24 april