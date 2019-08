Feyenoord bereikt groepsfase Europa League na ruime zege in Israël

De aanhang van Hapoel Beer Sheva bleef luidkeels zingen, maar trainer Jaap Stam had voldoende gezien. Hij richtte de blik al op Willem II uit, zondagmiddag in Tilburg. Wouter Burger mocht doelpuntenmaker Kökcü aflossen. De linkspoot is een talent, maar viel vorig seizoen vooral op omdat hij zo vrolijk en hartstochtelijk meezong met de fanatieke aanhang. Zelfs als hij bezig was met een warming-up, kon de aanhang bij hem aankloppen. Burger heeft in de zomer de knop omgezet, ziet meer en meer in dat voetballen een bloedserieus vak is en klopt ook steeds harder op de deur voor een basisplaats in de formatie van Stam.



Zijn fraaie doelpunt, na een technisch hoogstandje, was daar weer een signaal van: 0-3. Leroy Fer, die meerdere wedstrijden kort achter elkaar lichamelijk slecht verteert, naar de kant. Naoufal Bannis, pas 17 jaar, was zijn vervanger. De jongeling zag nog een mooie kopkans op de lat belanden. Een door hem zelf verdiende strafschop was ook niet aan hem besteed, Setkus stopte zijn inzet. Ook voor de spits uit Den Haag is het feit dat Feyenoord zich heeft geplaatst voor de groepsfase bijzonder goed nieuws. Stam krijgt tot de winterstop een zware serie wedstrijden en zal blijven rouleren om zijn spelers niet in een paar maanden tijd fysiek af te matten.