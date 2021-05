Feyenoord bibbert zelfs voor de zwakste ploeg van de eredivisie: ‘Wij winnen zelden makkelijk’

Gunstige loting Oranje Leeuwinnen in kwalifica­tie­reeks voor WK 2023

30 april Het is nog altijd niet bekend wie de bondscoach wordt na de Olympische Spelen, maar de voetbalsters van Oranje weten wel wie de tegenstanders zijn in de kwalificatiepoule voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje mag het vanaf september gaan opnemen tegen IJsland, Tsjechië, Wit-Rusland en Cyprus.