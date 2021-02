Feyenoord biedt kijkje achter de schermen in ‘baanbrekende documentaire’

Het nieuws hing al even in de lucht, maar is vandaag officieel bekend gemaakt. Feyenoord biedt dit seizoen een kijkje achter de schermen in een documentaire die binnenkort op het Disney+ platform verschijnt.

‘Voor het eerst in de 112-jarige historie alle deuren open gaan voor de supporters', meldt Feyenoord over de samenwerking met The Walt Disney Company, die al sinds het begin van het seizoen met de opnames zijn begonnen. De club heeft het over een ‘baanbrekende documentaire.’

,,Dit past perfect bij onze ambitie om de uitstraling en impact van Feyenoord te vergroten‘’, zegt Joris van Dijk, commercieel directeur van de club. ,,Feyenoord wil een open en transparante club zijn en dit is daarvan het ultieme bewijs. De berichten over de serie circuleerden al even, maar we zijn blij dat The Walt Disney Company het nieuws nu officieel naar buiten heeft gebracht. Het is voor ons een belangrijke stap om samen met een internationale partner als Disney al onze supporters een unieke blik op het reilen en zeilen van onze prachtige club te kunnen geven. Bovendien zorgt de samenwerking voor een belangrijke financiële injectie, die meer dan welkom is op dit moment.’’

Primeur

De documentaire is een Nederlandse primeur. Feyenoord is bovendien de eerste Europese voetbalclub waarover The Walt Disney Company een documentaire maakt voor Disney+. De serie zal bestaan uit acht afleveringen en wordt geplaatst op het onderdeel STAR, waarvan de lancering op 23 februari 2021 gepland staat. Wanneer de documentaire te zien zal zijn wordt later bekend gemaakt.

,,De samenwerking met Feyenoord markeert een nieuwe mijlpaal voor Disney+ in Nederland. Wij kijken er naar uit om met producent Lusus Media de boeiende verhalen achter de schermen van deze historische Nederlandse voetbalclub tot leven te brengen‘’, zegt Marco de Ruiter, country manager van The Walt Disney Company Benelux.