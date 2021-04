Feyenoord blijft dankzij goal en assist Berghuis in het spoor van Vitesse

Het spelbeeld was sowieso een film die al zo vaak in de Kuip is afgespeeld. Feyenoord had de bal, controleerde de wedstrijd, maar eenmaal bij het zestienmetergebied hield het voor rust te vaak op. Bozenik schoot tweemaal naast en verzuimde een flater in de opbouw van Martin Jagha af te straffen. Met de werkethiek van de Slowaak is niets mis. De aanvaller is doelgericht, maar voetballend mankeert er wel het een en ander aan bij de spits waar meer dan vier miljoen euro voor is neergeteld.