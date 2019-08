Feyenoord blijft zonder zege door prachtgoal Dresevic

Door Dennis van Bergen Wijds gebarend stond hij naast zijn dug-out, Jaap Stam, in de slotfase van SC Heerenveen-Feyenoord. Lang zag het ernaar uit dat zijn ploeg drie punten mee zou nemen uit Friesland. Maar Ibrahim Dresevic voorkwam dat met een rake knal van grote afstand. Tot verbijstering van Stam, die het ogenschijnlijk maar moeilijk kon vatten dat de bal van zo ver achter zijn keeper Kenneth Vermeer verdween. Conclusie: met de 1-1 komen de rood/witten - net als vorige week tegen Sparta - niet verder dan een remise. En net als vorige week tegen de stadsgenoot, was de uitslag tegen SC Heerenveen op basis van de hele wedstrijd verdiend. Voor de late gelijkmaker van Dresevic waren de Friezen al eenmaal zeer dichtbij via Chidera Ejuka. Vermeer redde toen knap. Het tekende de tweede helft, waarin er niet overduidelijk één betere partij was. (Verslag gaat verder onder de foto)

Kansen

Feyenoord beleefde al een moeizame eerste helft in het Abe Lenstra Stadion, waar voormalig Heerenveen-speler Michel Vlap in de rust werd uitgezwaaid door het Friese publiek. De middenvelder komt sinds dit seizoen uit voor Anderlecht. De ploeg van Jaap Stam kwam, zoals de voorgaande weken al vaker gebeurde, moeizaam tot doelkansen. De thuisclub begon feller en had al binnen tien minuten de ideale gelegenheid om op voorsprong te komen. Eric Botteghin beging in het strafschopgebied een domme overtreding op Rodney Kongolo, waarop scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip wees. Jens Odegaard beet zich echter stuk op doelman Vermeer van de Rotterdammers, die lang wachtte en katachtig reageerde.



Pas in de slotfase van de eerste helft werd Feyenoord wat dreigender. SC Heerenveen-keeper Warner Hahn, ooit nog actief in Rotterdam-Zuid, redde knap op een inzet van Orkun Kökcü, die het eindpunt vormde van een goede aanval via Steven Berghuis en Luis Sinisterra. Op slag van rust had de goalie vervolgens geen verweer op de genomen strafschop van Berghuis. Die werd toegekend na hands van verdediger Sherel Floranus van de Friezen.



Na de pauze kwam Feyenoord, een kans voor Berghuis daargelaten, vervolgens niet tot kansen. Vandaar de terechte 1-1.



Komende donderdag treft Feyenoord in Georgië Dinami Tbilisi, het Europese duel in de voorronde van de Europa League dat gezien de eerdere 4-0 in de Kuip nog nauwelijks sportieve waarde heeft. De daaropvolgende zondag hervat de ploeg van Stam de eredivisie met een wedstrijd tegen FC Utrecht.