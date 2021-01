Feyenoord boekt bij debuut Pratto derbyzege op Sparta, Jørgensen scoort

Feyenoord is aan het eind van de dag dichter bij Ajax of PSV gekropen, of bij allebei. De Rotterdammers wonnen de derby tegen Sparta Rotterdam met 0-2.

Door Mikos Gouka



Voormalig trainer van Feyenoord Mario Been riep het als eerste op de lege tribunes van het Kasteel. Bij het geannuleerde doelpunt van Lutsharel Geertruida was helemaal geen sprake van buitenspel, zei de analist van ESPN luid en duidelijk op de perstribune. Steven Berghuis had de bal voor het doel gekopt en de rechtsback van Feyenoord had hem achter keeper Maduka Okoye geknikt.



Arbiter Dennis Higler wachtte lang op een seintje uit Zeist, maar uiteindeljk mocht hij naar de middenstip wijzen. Het betekende de start waar Dick Advocaat zo op had gehoopt. Sparta is een bijzonder taaie opponent, vertelde de Hagenaar vooraf. Maar als de ploeg van Henk Fraser op achterstand staat, moet het uiteraard in defensief opzicht ruimtes weggeven.

Niet de snelste

Feyenoord veerde nog eenmaal op van de bank. De Argentijn Lucas Pratto werd weggestuurd door Jens Toornstra. De spits was op tijd weg bij cipier Tom Beugelsdijk maar raakte de paal. Pratto had voor rust dertien balcontacten, het laagste aantal bij Feyenoord. Maar de spits liet bij zijn debuut zien dat hij fit is, dat hij als een echte spits in de punt blijft en dat hij goed kan koppen. Een handig steekballetje op Sinisterra werd op tijd onschadelijk gemaakt door Sparta.

Pratto bleek ook zeker niet de snelste, al was hij na rust keurig op tijd om de doorgebroken Sinisterra te ondersteunen. De Colombiaan speelde de Argentijn aan, maar de poging belandde niet tussen de palen. Ook Sinisterra miste even later oog in oog met Okoye, na aangeven van Berghuis.

Advocaat bracht Ridgeciano Haps voor Sinisterra en even later Nicolai Jørgensen voor Pratto. Sparta gooide er nog een slotoffensief uit maar Feyenoord bleef overeind en bouwde de voorsprong zelfs uit, nota bene door de ingevallen Jørgensen, die zichtbaar opgelucht was na zijn goal.

