Feyenoord boekt na twee maanden eindelijk weer eens zege in eredivisie

Door Mikos Gouka



Kort na rust drukte de regerend landskampioen het krachtsverschil wel uit in doelpunten. Sergio Padt keerde het schot van Steven Berghuis, maar middenvelder Tonny Vilhena was attent bij de rebound: 0-1. De international liep na de openingstreffer met zijn vingers in zijn oren weg, alsof hij wilde zeggen dat de kritiek die hij de laatste maanden krijgt hem nooit uit balans heeft gebracht.



Na de 0-1 brak Feyenoord met de traditie van de laatste weken waarin de gelijkmaker van de tegenstander steevast volgde. Dat was overigens maar aan één speler te danken. Miquel Nelom voorkwam met een felle sprint en een uiterst scherpe tackle dat de doorgebroken Juninho Bacuna voor 1-1 kon zorgen. Een uitstekende actie van de invaller, die al vroeg in de wedstrijd Ridgeciano Haps moest aflossen. Haps brak bij een fel duel zijn sleutelbeen en is er in 2018 niet meer bij.



Toen Nicolai Jørgensen met een fraai stiftje, vrijgespeeld door een al even fraai hakballetje van Berghuis, voor 0-2 zorgde, was de buit voor Feyenoord binnen. De eerste competitiewinst sinds 1 oktober tegen AZ (0-4).