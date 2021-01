Feyenoord breekt contract Sinisterra open: ‘We gaan met hem mooie toekomst tegemoet’

Technisch directeur Frank Arnesen is blij met de overeenkomst. ,,Luis heeft met het herstel na zijn blessure een grote tegenslag in zijn nog jonge voetbalcarrière overwonnen”, zegt Arnesen. ,,Hij heeft laten zien dat hij naast de al aanwezige kwaliteiten over de juiste mentaliteit beschikt om die potentie die wij in hem zien waar te gaan maken. Spelers als deze wil je als club heel graag voor langere tijd aan je binden. Met eerder al het lichten van de optie in het oude contract en nu de verlenging met dit nieuwe contract is dat gelukt. We geloven dat we met Luis een mooie toekomst tegemoet gaan.”