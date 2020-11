Feyenoord breekt contract van bijna herstelde Sinisterra open

Luis Sinisterra speelt tot medio 2023 bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben de optie voor nog twee seizoenen in het contract van de 21-jarige Colombiaan gelicht. De aanvaller is op de weg terug van een zware knieblessure.

Sinisterra werd in de zomer van 2018 overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Bij Feyenoord werd hij na een moeizame start een vaste waarde. Afgelopen seizoen was hij goed voor vijf doelpunten en zes assists. Aan zijn opmars kwam een op 16 februari een einde toen hij in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle – Feyenoord uitviel met een zware knieblessure. Sinisterra zit inmiddels in de laatste fase van zijn herstel.

,,Het is een lange weg naar herstel voor Luis geweest die, gelukkig voor hem en voor ons, nu bijna ten eind einde is. Ondanks dat het zwaar was, is hij de afgelopen maanden nooit gestopt met lachen. Met het lichten van de optie in zijn contract willen we ons vertrouwen naar hem uitspreken en hem belonen,‘’ aldus technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord.

Volledig scherm Luis Sinisterra wordt geblokt door Sam Kersten en loopt daarbij een zware blessure op. © Pim ras Fotografie

,,Al moet de grootste beloning na al dat harde werken straks nog komen met een succesvolle terugkeer op het veld‘’, vervolgt Arnesen. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat hij sterker terugkomt en hier nog een heel mooie toekomst tegemoet gaat. Niet voor niets hebben we ook al met elkaar afgesproken binnen niet al te lange termijn ook te gaan praten over een nog langere verbintenis.‘’

Volledig scherm Dick Advocaat en Luis Sinisterra. © BSR Agency