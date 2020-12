Feyenoord brengt Sinisterra en wint in Venlo, maar verliest Berghuis

VVV bleek dan toch het juiste medicijn voor Feyenoord, al duurde het bijna zeventig minuten voordat het middeltje begon te werken. De Limburgers weigerden zich in de eigen Koel in te graven en Feyenoord mocht combineren waar het wilde. Pas in de slotfase leverde dat doelpunten op, maar de ploeg van trainer Dick Advocaat won ruim: 3-0.

Door Mikos Gouka



Dit Feyenoord creëert al weken erg weinig en als dat wel een keer het geval is ontbreekt er iemand die de trekker kan overhalen. Orkun Kökcu had wel pech dat voor rust zijn schot tegen de onderkant van de lat kwam. Het was ongetwijfeld de reden dat Dick Advocaat al ruim een halfuur voor tijd Luis Sinisterra binnen de lijnen bracht. De Colombiaan is ook geen erkende doelpuntenmaker, maar wel iemand met diepgang en een individuele actie.

Sinisterra was nog niet betrokken bij de doelpunten, maar blijkbaar maakt zijn rentree iets los bij zijn medespelers. Want in het halfuur daty hij speelde, scoorde Feyenoord opeens wel makkelijk. Toen Jens Toornstra zo’n twintig minuten voor tijd eindelijk doeltreffend uithaalde, schreeuwden de spelers van Feyenoord het uit van vreugde. Het was de eerste Rotterdamse treffer in vier wedstrijden. VVV, dat alleen via Van Crooij eenmaal gevaarlijk opdook voor het doel van Nick Marsman, gaf vervolgens zoveel ruimte weg dat Feyenoord lekker op jacht kon naar meer treffers. Steven Berghuis schoot de 0-2 binnen. Toornstra zorgde voor de 0-3.

En met de rentree van Leroy Fer werd het uiteindelijk toch nog een middag met een glimlach in Venlo. De uitwedstrijd tegen Vitesse, zondag in Arnhem, kan rustig worden voorbereid. Feyenoord heeft deze week geen midweekse verplichtingen meer. Of dat voldoende tijd is om Steven Berghuis weer op te lappen is de vraag. De aanvoerder van Feyenoord leek tegen een spierblessure aan te lopen en stapte kort voor tijd strompelend het veld af.

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

