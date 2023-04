Feyenoord-captain Orkun Kökçü over opstootje met Dusan Tadic: ‘Staat best wel stom, ga lekker voetballen’

Feyenoord-captain Orkun Kökçü sprak van ‘een hectische avond’ in de Kuip. Het deed de aanvoerder pijn dat zijn ploeg de bekerfinale niet haalde en vindt na het incident met Davy Klaassen dat ‘zulke dingen niet op een voetbalveld thuis horen’: ,,Daar hebben we best wel de pest in.”

Het gooien van de aansteker op het hoofd van Davy Klaassen gebeurde vlak nadat Orkun Kökçü en opstootje had met Dusan Tadic. ,,Ik zat vol in de emotie", zei de Feyenoord-captain na afloop bij ESPN. ,,Ik heb er daardoor niet veel van meegekregen. Ik dacht dat we naar binnen gingen omdat we dat opstootje hadden. Ik ging naar de scheidsrechter toe en dacht 'waar ben je mee bezig?’. Maar toen zag ik pas de wond van Davy Klaassen. Dan baal je wel dat zoiets gebeurt.”

Kökçü was woest op Tadic, maar op de persconferentie ontkende de Feyenoord-aanvoerder dat hij was beledigd door zijn Ajax-collega. Waarom hij dan zo boos was? ,,Zij staan voor, je probeert een vuurtje aan te wakkeren. Hij bracht me naar de grond en zei nog wat: ik weet niet precies wat, maar ik kwam hoog in mijn emoties. Hij maakte gebaren, maar ik weet niet wat hij precies daarmee bedoelde. Dat vond ik niet leuk. Dat kon je wel zien.”

De Feyenoord-captain vindt zelf dat hij vaak bij dergelijke momenten betrokken is: ,,Ik ben een vrij emotionele jongen en ben vaak betrokken bij dit soort momenten. Dat praat ik niet goed en dat hoort niet altijd, maar in zo'n wedstrijd kom je makkelijker in zulke momenten. Maar nu ik een beetje afgekoeld ben en je ziet het terug denk je wel: ‘Het staat best wel stom’. Maar je hebt jezelf in zo'n moment niet in de hand. Achteraf gezien denk je: ‘Ga lekker voetballen'.”

Een oplossing voor het gedrag van de fans? ,,Laat ik voorop stellen dat het niet thuishoort, maar ik denk niet dat je veel in eigen hand hebt. Het gebeurt overal. Toen Santiago Giménez bij Ajax-uit ging juichen achter de boarding, omdat hij niet wist dat er geen uitsupporters waren, werd er ook van alles gegooid. Daar kan je als voetballers en als club niet veel aan doen", vindt Kökçü.

De captain verwacht dat er nog twee dagen gebaald wordt bij Feyenoord na het mislopen van de bekerfinale, waarna de focus op het landskampioenschap gaat. De Rotterdammers verdedigen een voorsprong van acht punten op Ajax en PSV. ,,Vandaag hebben we gevoeld hoe het is om een prijs aan je neus voorbij te zien gaan en ik verwacht dat we daardoor extra gefocust zijn op de competitie.”

